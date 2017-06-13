中国期市：上海螺纹钢出现五周最大单日跌幅，受楼市需求担忧拖累

路透北京/马尼拉6月13日 - 中国螺纹钢期货周二跌逾3%，为5月初以来最大单日跌幅，目前外界担忧中国楼市放缓可能侵蚀钢铁需求。

中国各大城市一直在限购房产，以抑制投机和价格飙升，银行业者也收紧了房地产贷款。

“楼市成交量和平均买方报价均下滑，表明中国政府的楼市监管政策已经奏效，”中财招商投资集团钢铁部门经理Zou Mingdong表示。

上海期交所主力螺纹钢期货收低3.1%，报每吨2,935元人民币(432美元)。这是5月4日以来最大单日跌幅。

中国夏季钢铁需求亦疲弱，届时中国北方各地天气炎热，其他地方降雨频繁，均抑制建筑业活动。

澳洲联邦银行(CBA)在报告中称，“年底前钢铁价格应从目前水准下跌，因供应增长远高于实际需求。”

钢铁价格下跌之际，铁矿石价格亦下挫，中国铁矿石库存依旧充裕。

大商所主力铁矿石期货价格跌2.9%，至每吨418.50元人民币。

据SteelHome追踪的数据，上周五中国港口的进口铁矿石库存为1.4005亿吨，至少为2004年以来最高。

今年迄今港口库存已增长逾26%。

据Metal Bulletin，周一交货至中国青岛港的铁矿石.IO62-CNO=MB价格涨0.9%，至每吨54.87美元。(完) (编译 王颖/于春红; 审校 王洋/艾茂林)