中国期市：上海螺纹钢因获利了结下跌近5%，原材料期货继续下滑

路透马尼拉10月10日 - 上海螺纹钢期货周二下跌近5%，因投资者对上日的涨势了结获利；炼钢原料继续下跌，受供应充足的担忧打压。

周一上海螺纹钢期货最多上涨达5.3%。地方政府料将在冬季限制钢铁产量，导致市场对需求的担忧与日俱增。

上海期货交易所主力螺纹钢期货收低4.8%，报每吨3,553元人民币(539美元)，日低在3,552元。

“考虑到冬季产能削减以及整体需求处于合理水准”，钢铁价格前景仍相当坚挺，CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner指出，“但如果价格跌破9月末所触及的低点，我也不会感到惊讶，这只是反映出螺纹钢涨势的规模。”

上海螺纹钢期货年内迄今已经上涨40%，主要是受中国削减过剩供应举措的推动。

中国政府已经要求包括钢铁在内的严重污染空气的行业在四个月的冬季取暖季期间减少产出和排放。中国取暖季通常从11月中旬开始。

一些城市已经开始减产。河北邯郸已告知当地钢厂从10月1日起高炉限产50%，直到3月份。

钢铁限产料将会减弱对铁矿石和焦煤的需求。

全球第四大铁矿石生产商--澳洲Fortescue Metals Group执行长潘纳威(Neville Power)上月对路透表示，预计来自邯郸、唐山和河北其他地方以及天津的铁矿石需求将下降。

大连商交所主力铁矿石合约跌2%至每吨440元人民币，延续周一下滑2.1%的跌势。今日稍早，该合约一度跌至低点434.50元人民币，为7月6日来最低。

焦煤收报每吨1,077.50元人民币，下跌2.9%，此前曾触及三个月低点1,071元。焦碳挫跌5.6%至1,805.50元。

虽然铁矿石期货价格下跌，但现货价格却持坚。根据Metal Bulletin，周一青岛港交割的铁矿石.IO62-CNO=MB涨0.7%至每吨62.67美元。

澳新银行分析师称，铁矿石现货价格持坚表明“现货需求依然强劲”，现货和期货价格走势相左表明“市场正在出现分化的观点”。(完) (编译 张涛/高琦/孙茉莉/侯雪苹；审校 王洋/张明钧/蔡美珍/艾茂林)