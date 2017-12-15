FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国期市：上海螺纹钢期货弹离一周低点，因供应趋紧
频道
专题
欧央行总裁德拉吉无视批评意见 坚持向区内经济注资承诺
深度分析
欧央行总裁德拉吉无视批评意见 坚持向区内经济注资承诺
焦点：冬季气荒效应发酵 LNG船改道转往中国且费率攀升
深度分析
焦点：冬季气荒效应发酵 LNG船改道转往中国且费率攀升
分析：中国汽车终于要打入西方市场了？
深度分析
分析：中国汽车终于要打入西方市场了？
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
December 15, 2017 / 4:57 AM / 2 days ago

中国期市：上海螺纹钢期货弹离一周低点，因供应趋紧

1 分钟阅读

路透马尼拉12月15日 - 中国钢铁期货周五缩减跌幅，并弹离一周低点，受到供应趋紧的支撑；中国政府限制生产，此为防治冬季空气污染措施的一部份。

周四公布的数据显示，中国11月钢铁产量受冬季限产影响降至九个月来最低，相关限制措施将延续至3月。

上海期货交易所主力螺纹钢期货下跌0.3%至每吨3,807元人民币，脱离盘中所及12月7日以来低点3,770元人民币。

“钢铁限产仍抑制供给，目前需求仍然尚可，尤其是中国南部，”一名上海交易商指出。

“南方一些区域供应短缺，须自北方进口。”

根据钢之家(SteelHome)，中国贸易商的螺纹钢库存在12月8日降至285万吨，为至少2011年12月以来最低水平。 SH-TOT-RBARINV

大连商交所铁矿石期货涨0.6%，至每吨504元人民币；焦碳则涨0.4%至2,029.50元。上述两种商品周四均告下滑，焦碳跌幅超过4%。

鉴于供应充足，一些交易员对铁矿石价格涨势能否持续仍持谨慎态度。

尽管钢铁库存持续下滑，但钢之家数据显示，中国主要港口的进口铁矿石库存于12月8日攀抵1.4257亿吨，为至少2004年以来最高水位。SH-TOT-IRONINV

根据Metal Bulletin，运抵青岛港的铁矿石价格.IO62-CNO=MB下滑0.9%，至每吨69.94美元。(完) (编译 张明钧/龚芳; 审校 徐文焰/汪红英)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below