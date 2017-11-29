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中国期市：上海螺纹钢期货收升近3%触及11周高位，因供应紧俏
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2017年11月29日 / 早上7点37分 / 2 天前

中国期市：上海螺纹钢期货收升近3%触及11周高位，因供应紧俏

1 分钟阅读

* 上海螺纹钢劲升近3%，创七周来最大单日涨幅

* 中国贸易商的螺纹钢库存降至至少2011年以来最低

* 钢厂产能利用率较低，削弱铁矿石需求--Argonaut

路透马尼拉11月29日 - 中国螺纹钢期货周三跳升近3%，触及9月中以来高位，受冬季钢铁限产措施影响，中国贸易商螺纹钢库存已降至数年低点。

根据SteelHome追踪的数据，11月24日，中国贸易商螺纹钢库存为335万吨，至少是2011年以来的最低水平。

“这主要是因为半个月前开始的冬季减产导致供应短缺，”Argonaut Securities分析师刘晓慧在一份报告中表示。

刘晓慧说，由于铁矿石方面的限制以及高炉的利用率低，钢铁生产商正在争取获得更多的废钢来生产钢铁。

上海期货交易所主力5月螺纹钢合约收高2.6%至每吨3,957元人民币，盘中一度涨至3,966元人民币，为9月14日以来最高。

这是该合约近七周以来最大单日涨幅，过去八个交易日有七天上涨。

大连商交所5月铁矿石期货涨2.1%至每吨512.50元人民币。大连焦煤涨1.3%至1,329.50元人民币。

刘晓慧表示，铁矿石最近价格上涨，是受钢铁市场走强推动。

“但鉴于高炉开工率的迅速下滑，铁矿石的实际需求在下降，”她说。

据《金属导报》，青岛港交割的铁矿石.IO62-CNO=MB周二涨0.7%至每吨67.76美元，距离上周五所及的两个月高位67.94不远。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 于春红/艾茂林)

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