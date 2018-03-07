中国期市：上海螺纹钢期货继连跌三日后持稳，铁矿石脱离一个月低点

路透马尼拉3月7日 - 中国螺纹钢期货周三持稳，因寄望建筑活动升温将激励钢材需求。此前价格曾连跌三天来到一周低点。

中国上月春节假期之后，建筑活动仅缓慢回温，并且钢材库存升至近一年高点，交易商寄望需求回升。

冬季淡季过去之后，中国春节后的阶段往往是建筑活动旺季。建筑业是钢铁消费大户。

0227GMT时，上海期交所主力螺纹钢期货几近持平于每吨3,956元人民币(625美元)，但高于周二的一周低点3,919元。

一位北京的交易员说，北京部分地区的建设项目已开始重启，市场预计山东省和安徽省的钢铁需求强劲。

中国的基建和环保举措帮助提高了钢铁生产商的利润率，今年钢铁生产商的利润率仍远高于五年均值。

“较高的利润率鼓励钢铁生产商提高产量，增加铁矿石和焦煤需求，”澳洲联邦银行(CBA)的分析师Vivek Dhar在一份报告中说。

大商所主力5月铁矿石期货涨0.3%至每吨521.50元人民币，从稍早触及的一个月低点515.50元反弹。

焦煤期货跌0.2%至每吨1,376.50元人民币，焦碳持平报2,185.50元。

《金属导报》显示，中国青岛港交割的铁矿石.IO62-CNO=MB周二下跌1.2%，报每吨76.07美元，创2月6日以来最低。(完) (编译 艾茂林/汪红英；审校 孙茉莉/于春红)