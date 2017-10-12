中国期市：上海螺纹钢期货跳涨，因中国最大钢铁城市唐山要求提前减产

路透马尼拉10月12日 - 上海钢铁期货周四跳涨近3%，之前中国最大的钢铁生产城市--唐山市要求钢厂比原定日期提前一个月减产，以达到2017年空气质量目标。

强劲的钢铁价格提振了炼钢原材料炼焦煤和铁矿石的价格，尽管铁矿石价格仍距离今日稍早触及的三个半月低点不远。

上海期交所交投最活跃的1月螺纹钢期货收盘涨2.8%至每吨3,667元人民币(557美元)，盘中一度升至每吨3,700元。

唐山市政府10月11日发布的一份通知称，唐山市钢铁企业必须从周四开始执行烧结(球团)装备停产50%的停限产措施，比原定日期提前了一个多月。

澳洲联邦银行(CBA)分析师Vivek Dhar在报告中称，此次减产预期可持续到3月底，粗钢产量约减少3,000万-3,500万吨。

他称，这相当于4,200万-4,900万吨的铁矿石消费量，等于占到全球铁矿石市场的3%左右。

大连商交所1月铁矿石合约收高0.3%，报每吨441.50元人民币，钢铁价格走坚带来支撑。

铁矿石价格稍早一度下滑3.3%至425.50元，创6月27日来最低。焦煤期货上涨3.8%，收报每吨1,142元人民币。

“我们预测第四季铁矿石价格平均在60美元，但鉴于今年的价格波动情况，铁矿石价格可能会适度地低于我们的预测，”Dhar说。

铁矿石现货价格已在周三跌破每吨60美元。根据Metal Bulletin，青岛港交割的铁矿石价格.IO62-CNO=MB下跌2.2%至每吨59.65美元，创下6月23日以来的最低。

该现货指标已较8月触及的四个半月高点下滑逾25%。(完) (编译 汪红英/孙茉莉/侯雪苹；审校 于春红/李春喜/白云)