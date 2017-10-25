中国期市：上海螺纹钢期货连续四日上涨，受减产及库存下降提振

* 螺纹钢库存较10月初减少5%

* 对高品位铁矿石的需求依然稳健--贸易商

路透马尼拉10月25日 - 上海螺纹钢期货周三上涨近2%，为连续第四日上涨，因减产导致供应收紧，同时贸易商库存下降表明需求持坚。

按照政府的减少冬季空气污染指令，中国北方城市的钢厂正在减产，这带动钢铁价格自10月中旬以来上涨6%。

与此同时，中国贸易商的钢铁产品库存在下降，凸显出冬季前需求强劲。

咨询公司SteelHome编撰的数据显示，截至10月20日，螺纹钢库存已较10月初下降近5%至415万吨。

0229 GMT，上海期交所主力螺纹钢涨1.7%至每吨3,792元人民币(571美元)，早前曾一度触及一周高点3,814元人民币。

虽然一些钢厂已在减少活动，但Marex Spectron分析师称，“如果利润率依然高企，此类努力则会放缓，因对钢厂而言生产尽可能多的钢铁以获取利润依然有经济效益”。

螺纹钢上涨为铁矿石价格带来提振。大商所1月铁矿石期货涨0.7%至每吨463元人民币。

一位在上海的铁矿石交易商称，对高品级铁矿石船货的需求“依然稳健”。

根据Metal Bulletin，青岛港交割的铁矿石.IO62-CNO=MB周二上涨0.7%至每吨62.42美元。(完) (编译 汪红英/侯雪苹；审校 戴素萍/白云)