中国期市：上海螺纹钢涨至一个月高点收高近3%，大连铁矿石涨近4%

路透马尼拉10月16日 - 中国螺纹钢期货周一连续第三日上涨，触及一个月高点，受到中国为治理大气污染而采取的限产行动激励。

铁矿石受到提振，尽管交易商不太相信其涨势能够持续，因为中国钢铁限产行动将集中在冬季。

上海期货交易所主力螺纹钢期货最高涨4.3%至每吨3,878元人民币(589美元)，这是9月14日以来最高水准。该期货后来缩减涨幅，收高2.9%报3,824元。

大连商品交易所铁矿石期货涨3.8%，收于每吨463元人民币，盘中触及高点470.50元。

“短期内，市场对铁矿石的需求不会太强劲，我们料将看到价格在约两周的时间里再度下跌。”一位在上海的铁矿石交易员说道。

中国9月铁矿石进口较上年同期增长11%，达到1.03亿吨的纪录最高水平，分析师认为这是需求坚挺的表现。

但交易员指出，铁矿石消费看起来存在风险，因为随着冬季取暖季的来临，中国很多地区，特别是北方，最早在本月就要求钢厂减产，以防治雾霾。

根据咨询公司钢之家的数据，截至10月13日，中国主要港口的铁矿石库存降至1.3135亿吨，低于10月10日创下的8月末以来最高水平1.3385亿吨。

根据Metal Bulletin，中国青岛港铁矿石交割价.IO62-CNO=MB上周五攀升4.1%至每吨62.53美元，创下7月31日以来最大单日涨幅。（完） (编译 张涛/高琦 审校 于春红)