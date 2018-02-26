中国期市：上海螺纹钢涨逾3%至三个月高点，受唐山限产拉动

路透马尼拉2月26日 - 中国钢铁期货周一跳涨逾3%，触及近三个月最高，因报导称中国产钢重镇唐山在下月冬季供暖结束后将继续延长限产令。

本月稍早唐山宣布，在3月15日冬季供暖结束后，将延长限产令。

据国内媒体报导，唐山市政府周五发布命令，称3月16日至11月14日期间，辖区内炼钢炉的产能利用率将降低10-15%。

0154GMT，上海期货交易所交投最活跃的5月螺纹钢合约涨3.4%，报每吨4,032元人民币，此前一度高见4,047元人民币(640美元)，创下12月5日以来的最高。

中国要求北方28个城市在冬季取暖季削减钢铁产量，减幅最多达50%，以治理污染。取暖季为11月15日至3月15日。

“虽然中国北方地区钢厂减产肯定是利好钢铁价格的，但却对实货铁矿石消费不利，”分析师Dhar在报告中称。

但周一螺纹钢价格大涨，提振铁矿石和焦煤期货。

大连商品交易所5月铁矿石合约最新涨2.3%至每吨554.50元人民币，此前一度高见556.50元人民币，创下1月12日以来的最高。

焦煤一度跳涨3.7%至每吨1,431元人民币，为12月4日以来的最高水平。焦碳一度涨4.8%至每吨2,293元人民币，创下9月21日以来的最高。(完) (编译 李春喜/侯雪苹；审校 龚芳/艾茂林)