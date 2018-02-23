中国期市：上海螺纹钢自五周低位反弹收高1.8%，铁矿石创六周高位

路透马尼拉2月23日 - 上海螺纹钢期货周五自五周低位反弹，因投资者纷纷回归中国大宗商品市场，冀望春节假期过后需求会上升。

螺纹钢价格的反弹提振制钢原材料铁矿石和焦碳的价格涨至数周高位。

上海螺纹钢收高1.8%至每吨3,949元人民币，稍早一度触及3,841元人民币，齐平周四所及五周低位。主力5月合约成交量达到357万口，为1月25日以来最高。

“中国市场人士对中国经济状况整体持乐观看法，并认为近期海外市场回升促进了正面人气，”Argonaut Securities在报告中称。

咨询机构钢之家(SteelHome)编制的数据显示，截至2月9日当周，中国贸易商的螺纹钢库存达到540万吨，创去年4月以来最高。

“我认为这周或下周不会有太多买盘，”上海一交易商称。“到了3月需求会增加。”

大商所指标5月铁矿石期货收高2.1%报每吨548.50元。盘中高点为549元，也是1月12日以来高位。

焦碳攀升3%至每吨2,221元，接近日高2,223.50元，此为12月5日以来最高。焦煤涨1.7%至每吨1,398元，接近周四触及的三个月高点1,408.50元。

据金属导报，青岛港交割的铁矿石.IO62-CNO=MB周四几近持平于每吨78.20美元。(完) (编译 刘秀红/艾茂林; 审校 高琦/于春红)