中国期市：上海螺纹钢触及六周高点，因供应紧俏

* 中国贸易商的螺纹钢库存降至至少2011年以来最低

* 钢厂产能利用率率，削弱铁矿石需求--Argonaut

路透马尼拉11月29日 - 周三中国钢材期货连续第三天上涨，触及六周高点，因钢材生产大国中国冬季限产将贸易商的库存降至多年来的最低水平。

根据SteelHome追踪的数据，11月24日，中国贸易商螺纹钢库存为335万吨，至少是2011年以来的最低水平。

“这主要是因为半个月前开始的冬季减产导致供应短缺，”Argonaut Securities分析师刘晓慧在一份报告中表示。

刘晓慧说，由于铁矿石方面的限制以及高炉的利用率低，钢铁生产商正在争取获得更多的废钢来生产钢铁。

0221 GMT，上海期交所主力5月螺纹钢期货涨0.9%至每吨3,894元人民币(590美元)。该期货稍早一度触及3,899元人民币，为10月16日以来最高。

大连商交所5月铁矿石期货涨0.5%至每吨504.50元人民币。

刘晓慧表示，铁矿石最近价格上涨，是受钢铁市场走强推动。

“但鉴于高炉开工率的迅速下滑，铁矿石的实际需求在下降，”她说。

据《金属导报》，青岛港交割的铁矿石.IO62-CNO=MB周二涨0.7%至每吨67.76美元，距离上周五所及的两个月高位67.94不远。(完) (编译 张涛/王颖；审校 蔡美珍/白云)