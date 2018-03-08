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亚洲
March 8, 2018 / 3:00 AM / a day ago

中国期市：上海螺纹钢连跌五日触近两周低点，铁矿石价格跌至五周低点

1 分钟阅读

路透马尼拉3月8日 - 上海螺纹钢期货周四连续第五个交易日下跌，触及近两周低点；主要市场中国的需求疲软，不过这种情况料不会持续太久。

钢价持续下跌继续拖累原材料铁矿石和焦煤，铁矿石价格跌至近五周最低。

中国春节假期之后不久，钢价曾短暂回升，因包括产钢大户唐山在内的部分城市已宣布将在3月中旬之后继续限产。

英国商品研究所(CRU)驻北京分析师Richard Lu称，但此后交易商增建大量库存，由于需求仍淡，使得钢价再跌。

0227 GMT，上海主力螺纹钢期货跌1.7%报每吨3,873元人民币；稍早触及3,861元人民币，为2月23日以来最低。

Richard Lu指出，近期钢价下跌”主要是因为目前需求并未真的回升。”

但他预计这波跌势不会持久。”从3月底到5月中应该是建筑钢品消费旺季，因为(冬季过后)天气相对较好，”他称。

钢材贸易商因预期需求回升，已大幅增加库存，SteelHome数据显示，螺纹钢库存在2月23日达到713万吨，为去年3月以来最高。

Richard Lu表示，Mysteel的库存数据显示，中国贸易商的钢材库存在3月1日突破1,000万吨。

钢价疲势波及钢铁原料价格。大连5月铁矿石一度跌至每吨510.50元人民币，为2月2日以来最低。最新报515元，下跌1%。

大连焦煤下挫1.6%，至每吨1,349元人民币，大连焦碳下跌1.4%，至2,149.50元。(完) (编译 张若琪/蔡美珍；审校 于春红/杜明霞)

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