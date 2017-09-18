中国期市：中国钢铁价格连跌第三日，因需求疲软

路透北京9月18日 - 中国螺纹钢期货周一连续第三个交易日下跌，拖累原材料价格下滑，因在环境督查背景下，市场持续担忧需求萎缩。

“钢铁市场承压，尽管在环境督查之下今年秋季和冬季供应前景偏紧，”东证期货分析师在研报中表示。

“但督查是个双刃剑，不仅会抑制供应，也会制约需求。市场最担心的是下游领域的需求萎缩。”

中国首都北京周末期间表示，今年冬季将暂停北京市内主要公共项目的建设，包括房屋拆迁和公路项目，以改善空气质量。这一禁令将在11月15日至3月15日期间生效。

上海期交所主力建筑钢材期货收低0.5%至每吨3,801元人民币(579.75美元)，盘中稍早曾触及近四周低位3,742元人民币。

根据Mysteel网站数据，螺纹钢现货价格周五下跌0.3%，至每吨4,361元人民币。

Mysteel数据显示，截至周五时，中国贸易商螺纹钢库存已增加11.84万吨，至472万吨。

大连铁矿石期货主力合约<DCIOcv1收高0.4%，至每吨511.5元人民币，逆转早盘跌势，因港口库存下滑。

“尽管中国当局抑制生产，但目前炼厂补充原料库存的需求强劲。不过，近期内需求减弱的预期心理，令铁矿石价格承压，”Orient Futures分析师指出。

大连1月焦煤周一大跌5.7%，至每吨1,280.5元人民币。大连焦碳重挫6.1%，至每吨2,185.5元人民币。(完) (编译 王颖/蔡美珍；审校 张明钧/高琦)