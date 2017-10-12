中国期市：冬季钢铁限产在即，大连铁矿石期货跌至三个半月低点

路透马尼拉10月12日 - 中国铁矿石期货周四跌至逾三个月低点，凸显出在中国防治霾害、冬季钢铁减产前，投资者对铁矿石需求的担忧。

现货铁矿石价格已随期价走跌，指标现货价本周在6月以来首次跌破每吨60美元。

大连商品交易所主力铁矿石1月合约一度跌至每吨427.50元人民币(65美元)，为6月27日以来最低。0207 GMT交投于430元人民币，下挫2.3%。

包括河北省钢厂在内的中国北方钢铁厂，预计自11月中起的四个月冬季取暖期间将最多减产一半，这是中国当局为治理空气污染问题而采取的行动之一。

即将实施的钢铁减产措施“已经影响铁矿石需求前景，”澳洲联邦银行分析师Vivek Dhar表示。

“我们预估第四季铁矿石均价将为60美元，但鉴于今年铁矿石价格波动较为剧烈，价格可能很容易就低于我们的预估，”Dhar表示。

周三现货铁矿石已经跌破每吨60美元。根据Metal Bulletin，中国青岛港铁矿石交割价.IO62-CNO=MB下跌2.2%至每吨59.65美元，为6月23日来最低水平。

该现货指标价格已较8月触及的四个半月高点下挫逾25%。

上海主力螺纹钢期货周四下跌0.5%至每吨3,550元人民币。(完) (编译 张若琪/陈宗琦；审校 于春红/高琦)