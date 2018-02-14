中国期市：大商所铁矿石期货触及三周高位，受乐观的需求前景提振

路透马尼拉2月14日 - 中国铁矿石期货周三升至三周高位，受对中国上半年钢铁需求坚挺的预期提振。中国是全球最大的钢铁消费国。

这是铁矿石连续第二日大涨，价格上涨的同时流动性较低，因许多市场参与者进入休假模式。中国周四开始将迎来农历新年假期。

大商所指标5月铁矿石期货一度跳升至每吨539.50元人民币，创下1月23日以来最高，0224GMT时涨幅为2.2%，报每吨537.50元人民币。

北京一位铁矿石交易员表示，许多钢厂在春节前已确保了铁矿石供应。

“许多钢厂第一、二季的获利预期不错，因此已增购铁矿石。”他说。

大连铁矿石期货在周二上涨1.3%后续扬，帮助现货价扳回部分失地。青岛港交割的铁矿石.IO62-CNO=MB周二涨1.5%至每吨77.36美元，据《金属导报》此为其1月12日以来最高。

其他炼钢原材料价格周三亦上涨。大商所焦煤期货涨1.3%至每吨1,376元人民币，焦碳期货跳升1.6%至2,144元人民币。

上海期交所螺纹钢主力5月合约升0.6%至每吨3,942元人民币，稍早一度触及近一周高点3,949元人民币。

美国总统特朗普周二表示，他正在考虑一系列针对钢铁及铝进口产品的选项，他说这些产品不公平地损害美国经济，选项当中包括了课征关税和实施配额。(完) (编译 王洋/张若琪 审校 徐文焰)