中国期市：大连炼焦煤大涨5.5%，铁矿石触及10周高点

* 炼焦煤最高上涨5.5%

* 市场担忧中国煤炭供应紧张

* 现货铁矿石价格周三触及九周高点

路透马尼拉11月23日 - 中国炼焦煤期货周四大涨超过5%，触及9月中旬以来最高，因中国治理环境污染造成供应收紧，给价格提供支撑。炼钢原料--铁矿石价格也上涨。

中国10月煤炭进口较上月大减21%，因政府为了让空气质量达标，在北方实施煤改气项目。

国内炼焦煤供应仍然承受压力，因为“今年冬天实施了更严格的环保规定，出现很多供应受影响的问题，”上海一名交易员表示。

“炼焦煤供应仍然紧张，这是焦煤和焦炭价格上涨的原因，”该交易员称。焦炭是从焦煤中生产出来的，炼钢时用到。

大连商品交易所主力1月炼焦煤合约最高上涨5.5%，至每吨1,332元人民币(202美元)，为9月15日以来最高。0228 GMT时，该合约报1,317.50元，上涨4.4%。

大连焦碳期货一度触及两个月高位每吨2,032元人民币，最新涨1.7%至1,988元人民币。

铁矿石价格追随煤炭期货涨势。交投最活跃的大连铁矿石期货5月合约触及10周高位每吨510元人民币，最新涨2.2%至503.50元人民币。

华北地区的钢铁生产仍然受制于北京所实施的限制措施，这些措施料一直持续至3月份。

“不过这其中一部分会由华南地区钢铁厂产量增加所抵消，华南地区钢铁生产不受治霾环保措施的影响，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Vivek Dhar在一份报告中称。

“在高利润率驱使下，华南地区钢铁厂增产动力较强。这从铁矿石港口库存表现可以反映出来，北方港口库存在上升，而南方在下降。”

根据《金属导报》(Metal Bulletin)资料，中国青岛港铁矿石.IO62-CNO=MB周三上涨4.3%报每吨65.17美元，为9月21日以来最高。

这是该现货指标价逾两周来最大单日涨幅，自10月底以来已反弹逾11%。

上海螺纹钢期货周四涨0.8%至每吨3,824元人民币。(完) (编译 李春喜/刘秀红；审校 高琦/白云)