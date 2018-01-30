中国期市：大连铁矿石微涨仍接近一个月低点，运输问题对价格影响不大

路透马尼拉1月30日 - 中国铁矿石期货周二微涨，但仍接近一个月低点，因供应过剩盖过了大雪阻断运输产生的影响。

螺纹钢价格下跌，一度触及近一周最低。

中国的大雪造成运输瓶颈，影响了铁路和公路运输，给热能煤等一些大宗商品的运输造成麻烦。

但目前铁矿石供应似乎未受影响。

“无论是港口还是工厂，铁矿石库存水平都很高，这就是说运输问题的影响很小，对价格几乎没有影响，”澳新银行分析师在研报中称。

大连5月铁矿石期货收涨0.3%，报每吨517.50元人民币(82美元)；盘中曾触及513.50元人民币，在周一所及一个月低点511元上方不远。

咨询公司SteelHome的数据显示，截止1月26日，中国港口的进口铁矿石库存为1.5313亿吨，15周来首次减少，但仍接近上周高点1.5443亿吨。

摩根士丹利指出，1月5日至19日期间，中小型钢铁业者的铁矿石库存增加9.4%。

根据Metal Bulletin，指标铁矿石现货价格.IO62-CNO=MB周一近持平，报每吨74.33美元。

钢之家(SteelHome)数据SH-TOT-RBARINV显示，中国贸易商钢铁存货也回升，截至周五为止，建筑用螺纹刚存货达到397万吨，较12月中旬的历史低点284万吨高出100多万吨。

“由于宏观数据优于预期，行业开始建立库存，为春节后的高峰做准备，”摩根士丹利在一份报告中指出。中国将在2月15日展开为期一周的春节假期。

上海期货交易所主力螺纹钢期货收低0.6%，至3,921元人民币。焦碳期货下跌1.4%至每吨2,012.50元人民币。焦煤持平于每吨1,295元人民币。(完) (编译 李春喜/张明钧; 审校 孙茉莉/艾茂林)