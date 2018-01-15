中国期市：大连铁矿石期货下跌2%，因中国港口库存进一步攀升

* 中国港口的铁矿石库存超过1.5亿吨

* 中国钢铁市场仍然供应过剩--官员

* 上海螺纹钢削减跌幅，收盘近持平

路透马尼拉1月15日 - 中国铁矿石期货周一下跌2%，因为中国港口的铁矿石库存上升到至少是2004年以来最高，钢价下跌也给铁矿石价格带来压力。

钢铁企业称，虽然政府为了治理雾霾，对钢铁产业进行了限产，但供应仍然过剩。

“供应过剩的状况仍然存在，而且钢铁产量有增长的空间，不会出现供应短缺，”中国钢铁工业协会网站引述首钢集团董事长靳伟的话称。

靳伟还表示，铁矿石价格近期涨势无法持续，因为中国港口的库存持续增加。

“铁矿石供应量持续增加，港口库存不断上探纪录高位，废钢供应也在增加，因此铁矿石价格不存在持续上涨的基础。”

大连商品交易所主力铁矿石期货合约跌2%，收于每吨536.50元人民币。

大连铁矿石期货合约1月10日触及四个月高点565元人民币，受钢材价格上涨带动，并在1月11日带动现货铁矿石价格升至8月22日以来高点79.08美元。

《金属导报》的数据显示，1月12日中国青岛港交割的铁矿石.IO62-CNO=MB下跌1.3%至每吨78.05美元。

咨询公司钢之家(Steelhome)编制的数据显示，截至1月12日的一周，中国港口的进口铁矿石库存达到1.5283亿吨，高于前周库存水平，而且至少为2004年以来最高水平。SH-TOT-IRONINV

周五公布的中国海关数据显示，中国12月铁矿石进口较前月下降11%，但全年进口量达到创纪录高位的10.75亿吨。

巴克莱分析师在报告中称，随着中国铁矿石库存上周超过1.5亿吨，“我们认为2018年第一季铁矿石进口应料下降，因为铁矿石市场在走出补库存周期。”

上海螺纹钢期货跌0.1%，收报每吨3,802元人民币，远离了日内低位3,749元人民币。

大商所5月焦煤合约跌2%，收报每吨1,327元人民币，焦碳期货跌1.5%，收报1,984元人民币。(完) (编译 李春喜/王灿/王琛；审校 刘秀红/孙茉莉/艾茂林)