中国期市：大连铁矿石期货四连跌，因港口库存增加

* 中国港口铁矿石库存达到2004年以来最高水平

* 力拓预计2018年铁矿石发货量小幅增加

* 焦煤期货跌4%

路透马尼拉1月16日 - 中国铁矿石期货周二连续第四个交易日下跌，因中国港口铁矿石库存创纪录高位，而且冬季钢材需求迟滞。

咨询机构SteelHome编制的数据显示，1月12日中国主要港口进口铁矿石库存达到1.5283亿吨，较前周增加200万吨。

这是2004年SteelHome开始追踪港口库存数据以来的最高水平。去年库存增加30%。

“中国严冬加上各港口库存充裕，导致交易商对实货市场的兴致降低，”澳新银行分析师团队在一份报告中表示。

大连商品交易所主力5月铁矿石合约收盘下跌1.6%至每吨529.50元人民币(82美元)，回吐稍早温和涨幅，并延续周一挫低2%走势。

周一中国期货市场的跌势拖累现货铁矿石价格下滑，根据Metal Bulletin，青岛港交割的62%铁矿石.IO62-CNO=MB下跌1.9%至每吨76.59美元。

Metal Bulletin指出，根据一项周一的标案，61%等级的Pilbara Blend铁矿粉售价为每吨75.66美元，前一次同等级铁矿石周五的交易价格为每吨77.10美元。

品位62%的现货指标铁矿石价格在1月11日触及79.08美元，为8月22日以来最高。

与此同时，全球第二大铁矿石供应商力拓(Rio Tinto) 称，预计2018年铁矿石出货量增加至多1,000万吨。该公司2017年出货量增加约1%至3.301亿吨。

周二大连焦煤下滑4%至每吨1,277.50元人民币；大连焦碳跌1.5%至1,959.50元人民币。

上海螺纹钢涨0.2%至每吨3,790元人民币。(完) (编译 王灿/张明钧/刘秀红/于春红/艾茂林)