中国期市：大连铁矿石期货触及三周高位，受钢价上涨支撑

路透马尼拉10月23日 - 中国铁矿石期货周一升至三周高位，受钢价上涨支撑；中国钢企正在减产，以配合中国当局的治理污染措施。

中国当局下令华北地区钢企冬季限产，以控制霾害，但包括唐山等一些城市已经开始执行减产。

交易商指出，在11月到3月的冬季限产期间，钢企减产将削减铁矿石的需求。

“受政府命令影响，不少钢厂不得不减产或缩短生产时间，在部分地区，减产已经开始，”上海的一位铁矿石交易员说。

“因此，大连铁矿石价格目前的涨势都将暂时的。此外铁矿石价格已较之前的逾600元人民币下跌了很多，”该交易员说。

0251GMT，大连商品交易所交投最活跃的铁矿石期货涨1.7%至每吨460.50元人民币(69美元)，稍早曾触及9月28日以来最高水准471.50元。

但铁矿石价格较8月22日触及的五个月高点609.50元已下跌24%。

据咨询机构钢之家(SteelHome)数据，10月20日止当周，中国港口存放的进口铁矿石库存较前一周增加0.6%至1.3215亿吨。SH-TOT-IRONINV

今年铁矿石库存已增长16%。

上海期货交易所螺纹钢期货涨0.5%报每吨3,697元人民币。

中国发改委周末表示，中国将继续削减钢铁过剩产能，禁止老旧工厂恢复生产，并促进行业整并。

中国称过去五年已将粗钢年产能削减多达1.1亿吨，煤炭产能削减高达4亿吨，不过一些分析师表示，大多落后低效的工厂只是被更高效、更环保的工厂取代。(完) (编译 蔡美珍/汪红英/李爽 审校 高琦/戴素萍/张涛)