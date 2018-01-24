中国期市：大连铁矿石续跌，因担心供应增加

路透马尼拉1月24日 - 中国铁矿石期货周三连续第二日下跌，表明市场对供应增加感到担忧，这会令中国已然处于纪录高位的铁矿石库存进一步增加。

全球头号铁矿石产商--巴西淡水河谷表示，在S11D矿业项目生产增加助力下，其预测今年产量将从2017年的3.65亿吨增至3.9亿吨。

部分增加的产量将进入中国。上周，中国港口进口铁矿石库存为1.544亿吨，触及纪录高位。

0243 GMT，大连商品交易所主力铁矿石合约下跌1.3%至每吨521元人民币(82美元)，此前触及518元人民币，接近周二所及的三周低点。

“我认为，更多是因为市场在斟酌供应增加的前景以及需求呈现季节性放缓的可能性，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。

Spooner指出，当中国3月解除限产措施后供应趋于正常化，中国钢厂的利润率可能下降，这或将限制其对原材料的买兴。

金属导报的数据显示，发往青岛港的铁矿石.IO62-CNO=MB价格周二下滑3%至每吨74.29美元，为12月29日以来最低。

钢铁贸易商对于进一步增加库存也持谨慎态度。

上海期交所主力螺纹钢合约上涨0.6%至每吨3,927元人民币，但比12月初所及的三个月高位仍低4%。(完) (编译 侯雪苹/王兴亚；审校 孙茉莉/张若琪)