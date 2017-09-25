FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国期市：焦煤焦炭扩大近期跌势，受累于供应过剩疑虑
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年9月25日 / 凌晨4点15分 / 1 个月前

中国期市：焦煤焦炭扩大近期跌势，受累于供应过剩疑虑

1 分钟阅读

路透北京9月25日 - 中国炼钢原料周一扩大近期跌幅，焦煤跌逾5%，焦碳触及近两个月最低位。交易商称，因一些工厂在最近的环保检查之后重新开工，加剧供应过剩疑虑。

螺纹钢和铁矿石价格亦走低，市场继续担心钢厂的补库存需求趋弱。

大连商品交易所焦煤主力期约周一盘初最多下挫6.5%，至7月17日以来低位每吨1,137元人民币(172.06美元)。0320GMT时，该合约下跌5.1%，报每吨1,154元。

焦碳期货最多下跌逾5%至近两个月低点每吨1,956元人民币。

“一些焦碳厂在近来的环保检查后重新开工。贸易商和钢厂的库存也在增加，”东证期货的分析师在一份报告中说。

据咨询公司我的钢铁(Mysteel)的数据显示，截至周五，钢厂的焦煤库存已增加10万吨至1,596万吨。

“对钢厂冬季将减产的预期也拖累补充库存需求，”上海的一位贸易商说。

我的钢铁的数据显示，截至周五，钢厂的产能利用率从之前一周的75.83%降至75%。

上海期交所交投最活跃的螺纹钢期货下跌0.5%至每吨3,581元人民币。

我的钢铁网数据显示，周五螺纹钢现货价下跌1.3%至每吨4,254.04元人民币。

大连商品交易所1月铁矿石期货下跌近1%至每吨465元人民币。(完) (编译 艾茂林/汪红英；审校 孙茉莉/高琦)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below