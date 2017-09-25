中国期市：焦煤焦炭扩大近期跌势，受累于供应过剩疑虑

路透北京9月25日 - 中国炼钢原料周一扩大近期跌幅，焦煤跌逾5%，焦碳触及近两个月最低位。交易商称，因一些工厂在最近的环保检查之后重新开工，加剧供应过剩疑虑。

螺纹钢和铁矿石价格亦走低，市场继续担心钢厂的补库存需求趋弱。

大连商品交易所焦煤主力期约周一盘初最多下挫6.5%，至7月17日以来低位每吨1,137元人民币(172.06美元)。0320GMT时，该合约下跌5.1%，报每吨1,154元。

焦碳期货最多下跌逾5%至近两个月低点每吨1,956元人民币。

“一些焦碳厂在近来的环保检查后重新开工。贸易商和钢厂的库存也在增加，”东证期货的分析师在一份报告中说。

据咨询公司我的钢铁(Mysteel)的数据显示，截至周五，钢厂的焦煤库存已增加10万吨至1,596万吨。

“对钢厂冬季将减产的预期也拖累补充库存需求，”上海的一位贸易商说。

我的钢铁的数据显示，截至周五，钢厂的产能利用率从之前一周的75.83%降至75%。

上海期交所交投最活跃的螺纹钢期货下跌0.5%至每吨3,581元人民币。

我的钢铁网数据显示，周五螺纹钢现货价下跌1.3%至每吨4,254.04元人民币。

大连商品交易所1月铁矿石期货下跌近1%至每吨465元人民币。(完) (编译 艾茂林/汪红英；审校 孙茉莉/高琦)