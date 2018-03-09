中国期市：美国关税计划打击螺纹钢触及三个半月低点，铁矿石重挫5%

路透马尼拉3月9日 - 中国钢材期货周五跌至11月以来低点；美国对进口钢铝课征高额关税，中国钢铁及金属行业组织呼吁政府祭出报复措施。

制钢原料—铁矿石及焦碳亦遭抛售，各重挫约5%。

分析师指出，虽然中国仅占美国进口钢铁的一小部分，但中国及其他国家若采取报复手段，对全球经济将不利。

在美国总统特朗普宣布对所有进口的钢铁和铝产品全面征税，钢铁产品的税率高达25%后，中国钢铁工业协会官方微信周五刊登声明称，中钢协对此坚决反对，并呼吁中国政府对美国相关产品采取坚决应对措施。

“以牙还牙的情况对全球经济不利。整体而言，这些贸易障碍将影响全球经济成长，”Argonaut Securities分析师刘晓慧表示。

上海螺纹钢一度跌4.9%至每吨3,663元人民币，为11月20日来最低。收盘时该合约下跌3.7%，报每吨3,709元人民币。

分析师多表示，特朗普的举动恐有引爆全球贸易战的危险，其他国家可能以类似的贸易壁垒作为回应，而这可能会冲击美国经济。

中信里昂证券(CLSA)分析师孟凡杰指出，”整体市场和投资人担心的是：若这只是个开始怎么办？其他国家可以做出报复政策，让事况雪上加霜。”

除了与美国间的贸易关系紧张之外，刘晓慧还表示，外界担心中国的钢材需求。

“人们还担心3月后的需求，”Lau表示，“库存上升很快，3月以后建筑行业活动复苏，因此如果需求低于预期，对价格将有进一步的压力。”

钢材价格低迷还拖累铁矿石价格。大连铁矿石大跌5.2%，报每吨483.50元人民币。该合约稍早跌至481元，为11月20日来最低。

据金属导报，中国青岛港交割的铁矿石.IO62-CNO=MB周四下跌3.4%，报每吨73.23美元，创2月1日以来最低。(完) (编译 蔡美珍/张明钧;审校 高琦/艾茂林)