中国期市：螺纹钢收涨1.2%连续第三日上涨，因唐山加大减产力度

路透马尼拉10月24日 - 上海螺纹钢期货周二连续第三日上涨，此前中国产钢量最大的城市--唐山加大限产力度以控制污染。

唐山已经要求该市的钢铁、水泥和其他工厂自10月12日开始减产，较计划提前一个月。这次减产将持续到2018年3月。

中国证券报周一报导，唐山要求更多工厂在未来三天暂时加大减产幅度，因为预期雾霾情况将会恶化。

上海期货交易所主力螺纹钢期货合约收涨1.2%，报每吨3,739元人民币(564美元)，盘中高点为3,777元。

自唐山10月12日开始实施减产以来，螺纹钢价格已经上涨近5%。

摩根士丹利分析师援引中国钢铁工业协会(CISA)的数据称，协会成员在10月初的产能总计为184万吨，较之前10日减少了1.9%。

该行分析师还称，截至10月20日当周，中国钢厂炼钢高炉的产能利用率为81.8%，也较之前一周下降。

“我们认为，唐山和全国其它地区（炼钢高炉）产能利用率的下降，可能是与环保相关减产所造成的结果。”分析师报告指出。

用于炼钢的原材料--铁矿石和焦煤期货也都承压，不过铁矿石的跌幅相对较小。

大连商品交易所的铁矿石期货收低0.3%至每吨457.50元人民币。焦煤期货挫低3.5%至1,088.50元。（完） (编译 李春喜/高琦 审校 张涛/张明钧)