中国期市：螺纹钢期货结束五连涨掉头回落，特朗普征税消息影响有限

路透马尼拉3月2日 - 中国钢铁期货在连涨五日后周五回落，受到充足库存打压。美国总统特朗普计划对进口钢铝征收高额关税的消息，对市场人气影响有限。

中国是全球最大钢铁生产国，但只占到美国钢铁进口的约1-2%，美国是全球最大钢铁进口国。

“中国对美国市场的钢铁直接出口量非常有限，”CRU咨询公司分析师Richard Lu称。

0255GMT，上海螺纹钢跌1%至每吨3,997元人民币，周四曾触及近三年高位4,062元人民币。

“钢铁库存高企，这目前正在打压价格，”Lu称。

咨询公司钢之家编制的数据显示，2月23日建筑钢材螺纹钢的库存达到713万吨，为去年3月以来的最高水平。

中国钢城—唐山宣布延长限产至3月15日取暖季结束以后，引发市场预期更多中国城市将限产，这在本周曾提振钢铁价格。

钢铁价格在周五回落，也令铁矿石和焦煤价格承压。

大连商品交易所主力铁矿石合约跌1.5%至每吨536元人民币，焦煤跌1.8%至1,377.50元人民币，焦碳跌1.4%至每吨2,220.50元人民币。

根据《金属导报》，中国青岛港交割的铁矿石.IO62-CNO=MB周四涨1%至79.39美元，创下8月22日以来的最高。(完) (编译 刘秀红/侯雪苹；审校 龚芳/戴素萍)