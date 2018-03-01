中国期市：螺纹钢期货连涨第五日，因预计更多北方城市削减钢铁产量

路透上海3月1日 - 中国钢铁期货周四连涨第五个交易日，触及近三个月高位，因预计更多北方城市今年可能继续减产。

中国钢铁重镇唐山市对全市钢铁企业实施非采暖季错峰生产，错峰生产时间共计244天。这令人预计空气污染严重的其他北方城市也将效仿这种做法。

“唐山本身可能不会对供应有大的影响，但...其他地区可能采取类似措施，所以目前市场人气是正面的，”杭州一公司的资深研究经理说。

另外，自3月中旬起需求料将改善。由于建筑活动减少，冬季需求有所放缓，而2月的农历新年假期也抑制了买方兴趣。

“需求已开始回暖，但比较大的提升可能要等到3月中、下旬，因此价格涨幅受到限制(目前而言)，”这位经理表示。

0225GMT，上海期交所主力螺纹钢期货涨0.6%至每吨4,043元人民币。该合约稍早触及盘中高位4,062元人民币，为12月5日以来最高。

大连商交所铁矿石期货持稳在每吨543.5元人民币。

焦碳期货小涨0.3%至每吨2,257.5元人民币，焦煤跌1%至每吨1,401元人民币。

根据《金属导报》，将在中国青岛港交割的铁矿石期货.IO62-CNO=MB周三小幅下滑0.54美元至每吨78.61美元。(完) (编译 艾茂林/王颖；审校 刘秀红/戴素萍)