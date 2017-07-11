中国期市：螺纹钢触及三年半高点，因市场担忧供应收紧

路透北京7月11日 - 中国螺纹钢期货周二上涨至三年半高点，因供应紧张令市场愈发担忧，并推动钢厂获利上升。

为了降低钢厂的高炉排放，今年上半年中国已经削减1.2亿吨低质量钢铁产能。政府计划派出监察队，检查关停高污染低端钢厂的效果。

分析师们预计，为了弥补缺口，今年可能上马2,000万吨钢铁产能，8-10月期间超过60座电弧炉将投产。

“钢铁市场虽然平衡，但略微吃紧。夏季预计会释放出一些产能，但没有迹象显示将很快上市，”中钢期货分析师Wang Yilin表示。

上海期货交易所主力螺纹钢期货合约一度高见每吨3,597元人民币(528.54美元)，为2013年12月30日以来的最高位，终场收报3,565元，上涨3.7%，为连续第二日上涨。

螺纹钢期货合约总持仓量增加14.1万口至562万口，略低于7月4日触及的纪录水位563万口，相当于5,620万吨。

咨询公司钢之家数据显示，截至周五，中国贸易商手中的螺纹钢库存增加79万吨至374万吨，略高于6月初触及的六个月低位。

“只要库存没有堆积，价格就仍能高升，”Wang Yilin称。

钢铁价格上涨亦拉动铁矿石价格上扬。大连商品交易所主力铁矿石期货合约涨1.8%至每吨488.5元人民币。(完) (编译 李春喜/侯雪苹；审校 王洋/张明钧)