中国期市：钢价上涨提振铁矿石期货跳升逾5%，钢厂或面临进一步减产

路透马尼拉10月20日 - 中国铁矿石期货周五跳涨逾5%，受钢铁价格上涨提振。市场预计随着中国加大冬季抗击雾霾的力度，中国这个全球最大钢铁产国将进一步减产。

但交易员对制钢原材料铁矿石和焦煤价格涨势能否持续持怀疑态度，因随着钢铁产量减少，原材料需求料将减弱。

为了执行政府政策抗击因工厂污染引发的雾霾，包括最大钢铁城市唐山在内的中国北方部分钢铁生产城市已下令钢铁厂减产，比预期提前了一个月。

“市场参与者认为，随着北方空气质量的恶化，未来几日当局可能会对烧结甚至中国钢铁产量实施更加严格的限制，”澳洲联邦银行(CBA)的分析师Vivek Dhar在一份报告中说。

大连商品交易所主力1月铁矿石期货涨5.4%，收于每吨469元人民币，周四下跌3.4%。

其他制钢原料也上涨，炼焦煤及焦碳上日大跌超过6%之后今日亦上涨。炼焦煤上涨2.9%至每吨1,152.50元人民币，焦碳上涨2.5%至每吨1,762.50元人民币。

上海期货交易所主力螺纹钢期货涨4.3%至每吨3,776元人民币。

唐山市政府10月11日发布的一份通知称，唐山市钢铁企业必须从周四开始执行烧结(球团)装备停产50%的停限产措施，比原定日期提前了一个多月。

中国9月钢铁产出较前月的纪录高点下滑3.7%，因钢厂配合北京的要求减产，分析师预期随着冬季限令开始实施，产出将进一步减少。

“中长期而言，铁矿石价格将维持疲态，因生产管制要到明年3月才会结束，”北京一名铁矿石交易商表示。(完) (编译 汪红英/张明钧; 审校 王洋/艾茂林)