中国期市：钢铁与铁矿石期货触及三个月高点，因钢厂减产

* 政府限产导致供应短缺

* 钢价大涨推高铁矿石价格

* 补充库存需求的憧憬亦提振铁矿石价格

路透上海12月4日 - 中国铁矿石与钢铁期货周一涨至三个月高点，因政府限产令导致钢材供应紧张。

在中国发出冬季限产令之后，钢材价格大涨，引领升势。

上海期货交易所螺纹钢期货触及每吨4,104元人民币(620.50美元)的9月6日以来最高水准。

“减产导致部分螺纹钢产品供应短缺，但需求没有受到太大的影响，”上海的一位期货分析师称。

大连商品交易所铁矿石期货跟随上扬，涨逾6%至每吨555元人民币，创下9月13日以来的最高。

根据Metal Bulletin，青岛港铁矿石现货.IO62-CNO=MB上周五亦上涨，涨2.9%至每吨70.11美元。

“受需求憧憬带动，铁矿石价格升至每吨70美元上方(中国成本加运费)，原因是钢铁价格强劲鼓励中国钢厂增产，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Vivek Dhar在报告中称。

钢厂明年初将补充铁矿石库存的预期日渐升温。

“补充库存需求也推高(铁矿石)价格，有报告称山东和河北一些钢厂的铁矿石库存水平较低，”Dhar称。

大连商品交易所焦煤期货涨1.8%至每吨1,417.5元人民币，焦碳期货涨2.4%至每吨2,219元人民币。(完) (编译 张涛/侯雪苹；审校 蔡美珍/于春红)