中国期市：钢铁及其原材料价格上涨，受投机客返场推动

路透马尼拉11月9日 - 中国钢铁及其原材料价格周四升至数周高位，交易员称涨势可能由投机客带动，因中国控制钢产量举措似乎限制炼钢原材料的需求。

中国焦煤期货大涨多达5%，焦碳跳升近6%，铁矿石和钢铁价格上涨约3%，随后价格从盘中高位回落。

“我认为一些投机客回到市场，推高价格，”天津一焦碳交易员说，“这是一些短期交易者。”

该交易员表示，铁矿石和焦煤需求将下降，因中国北方城市要求钢厂在冬季期间，即从本月至3月期间减产，作为中国抗击雾霾措施的一部分。

0238GMT，上海期交所主力螺纹钢期货大涨2.5%报每吨3,829元人民币(578美元)，稍早触及两周高位3,846元。

大商所铁矿石期货最高攀升至每吨479.50元人民币，为9月21日以来高位，但随后回落至474元，涨幅为1.7%。

焦煤期货最新劲升3.9%至每吨1,228元人民币，焦碳期货飙升4.9%至1,928.50元。焦煤期货一度触及七周高位，焦炭期货也触及三周高点。

不过在现货市场，铁矿石价格继续从本周高位下滑，因需求迟缓。

周三出炉的数据显示，中国10月铁矿石进口量较前月创下的记录高位减少23%至7,949万吨，分析师称随着中国政府在冬季限制生产，该国未来数月的进口量将保持在较低水平。(完) (编译 杜明霞/徐文焰；审校 汪红英)