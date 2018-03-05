中国期市：钢铁期货连跌第二日，因需求疲弱

* 钢铁需求3月末料将回暖

* 中国计划今年将钢铁产能削减约3,000万吨

* 钢铁价格下降令原材料价格承压

路透上海3月5日 - 中国钢铁价格周一连续第二日下跌，触及一周低位，因需求依然低迷，这拖累制钢原材料挫低。

自中国2月末农历新年假期以来，钢铁需求仍低迷，可能从3月中开始将逐步反弹。这限制了过去几日钢铁价格的涨势。由于预期今年政府继续主导限产，钢铁价格过去几日上涨。

“此前的涨势主要原因是，预期唐山限产举措可能扩大至其他北方地区，为提升了市场信心和价格，但需求尚未反弹，因此价格支撑减弱，”深圳招商期货分析师赵超越称。

“如果3月末需求未能迅速上升，价格就可能呈现下行趋势。”

上海期交所螺纹钢主力合约跌至当日低位每吨3,967元人民币(626.52美元)，为2月26日以来最低水平。0309GMT，该合约跌0.7%至每吨3,973元。

中国国家发展和改革委员会周一称，中国今年将削减钢铁产能约3,000万吨，使中国有望超越长期目标，兑现政府捍卫”蓝天”的承诺。

赵超越预计，中国钢厂在使用废钢和排放量较低的电弧炉来最大化产量方面经验将更加丰富。

中国计划今年经济增长率在6.5%左右，与2017年的目标一致。这表明中国政府将专注于削减债务迅速积累给金融系统带来的风险。去年经济增长6.9%。

大连商品交易所主力铁矿石合约跌1.5%至每吨531.50元人民币。

焦炭跌1.6%，至每吨2,197元人民币；焦煤跌0.4%，至每吨1,377.50元。

《金属导报》称，中国青岛港交割的铁矿石.IO62-CNO=MB周五跌1.05美元，至每吨78.34美元。(完) (编译 李爽/王灿；审校 于春红)