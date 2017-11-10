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中国期市：铁矿石价格连跌第三天，市场担心钢铁减产措施殃及需求
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2017年11月10日 / 早上7点34分 / 更新于 1 天前

中国期市：铁矿石价格连跌第三天，市场担心钢铁减产措施殃及需求

1 分钟阅读

路透马尼拉11月10日 - 中国铁矿石期货周五连续第三日下跌，市场担心随着中国在冬季展开钢铁减产行动，对铁矿石的需求将下降。

中国北方的钢厂，加上其他工业工厂，已被要求从11月中旬起减产四个月，以应对当地的雾霾天气。

“钢铁减产以及其它工业活动的削减将持续到3月中旬，未来几个月铁矿石价格很有可能进一步下滑，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Vivek Dhar在一份报告中称。

中国大商所1月铁矿石期货收跌1.4%至每吨462.50元人民币(70美元)。

现货铁矿石价格已较9月底时的每吨将近70美元下跌逾10%。

根据《金属导报》(Metal Bulletin)资料，运往中国青岛港的铁矿石.IO62-CNO=MB报每吨62.32美元，与前一交易日报价基本持平。

Dhar称，全球供应的增加有可能拖累铁矿石价格到2018年中期跌至每吨60美元下方。

惠誉集团旗下BMI Research预计，2018年铁矿石均价在每吨50美元，到2019年进一步下滑至每吨48美元，称中国经济增长的放缓有可能削弱钢铁需求。

“2017年见到的铁矿石强劲需求状况会在2018年降温，因为钢铁产量增速会因为供应过剩所导致的价格下跌而逐渐减缓，”BMI分析师在本周发布的一份报告中写道。

上海螺纹钢收高0.3%至每吨3,796元人民币。

大连焦碳下滑3.4%至每吨1,826.50元人民币，周四一度触及三周高位。(完)

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