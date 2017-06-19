中国期市：铁矿石期货上涨，但花旗因供应增长而下调价格预估

* 花旗预测2017年铁矿石均价为每吨61美元，2018年为50美元

* 预计中国铁矿石港口库存将在2017年下半年触顶

路透马尼拉6月19日 - 中国铁矿石期货周一随同钢材期货上涨，但投资银行花旗表示，由于供应持续过剩，铁矿石期货仍然承压。

由于供应扩张，花旗调降了对于今年和明年铁矿石价格的预期，并称要使市场恢复平衡，价格应该跌破每吨45美元。

现货铁矿石周五略低于56美元，自今年的高位已经下跌了41%。

大商所主力9月铁矿石期货收高0.7%至每吨432.50元人民币(64美元)。上周该合约跌至412.50元的七个月最低水平。

钢铁价格上涨提振铁矿石，上海期交所主力螺纹钢期货攀升0.9%至每吨3,140元人民币。

但花旗分析师认为存在进一步下行风险，称他们预计今年铁矿石供应过剩超过1亿吨；2016年过剩逾6,000吨。

“随着价格接近每吨50美元，我们可能开始看到俄罗斯、加拿大和乌克兰产量下降。当价格接近45美元时，成本偏高的澳洲和巴西矿商或将面临减产压力，”他们在报告中称。

花旗将2017年铁矿石均价预估从每吨70美元下调至61美元，明年均价预估从53美元调降至50美元。

花旗还预计，中国港口的铁矿石库存将在下半年触顶。这些库存目前接近13年最高位。

煤炭期货表现好于铁矿石。大连商交所焦煤跳升2.6%至每吨998.50元人民币，焦碳上扬3.9%至1,592.50元。(完) (编译 张涛/王兴亚；审校 高琦/蔡美珍)