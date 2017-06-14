中国期市：铁矿石期货价格跌至七个月低点，受供应过剩疑虑打压

* 中国港口铁矿石库存为2004年以来最高

* 上海螺纹钢价格连续第二天下跌

* 现货铁矿石价格触及一年最低

路透马尼拉6月14日 - 中国铁矿石期货价格周三挫跌至近七个月最低水准，凸显市场对供应过剩的忧虑。供应过剩的问题已将铁矿石现货价拉至一年低位。

据SteelHome追踪的数据，上周五中国港口的进口铁矿石库存为1.4005亿吨，至少为2004年以来最高。

“海运(铁矿石)供应增加且港口库存高企，继续打压价格。”澳洲联邦银行(CBA)分析师Vivek Dhar在一份报告中称。

“需求也已减弱，因中国钢铁厂打算在鼓风炉用上更多废钢。”Dhar并称，在中国加大力度取缔地条钢后，废钢价格大幅下跌。

中国已誓言6月底前依法彻底取缔“地条钢”产能。

0200 GMT，大商所主力9月铁矿石期货跌2.5%至每吨416.50元人民币，此前一度跌至412.50元，为去年11月21日以来的最低水平。

根据金属导报(Metal Bulletin)，周二交货至中国青岛港的铁矿石价格.IO62-CNO=MB跌2.8%至每吨53.36美元，为去年6月以来的最低水平。

钢铁价格疲软，上海螺纹钢期货连续第二天下滑，也对铁矿石构成压力。上海期交所主力螺纹钢期货跌1.2%，至每吨2,959元。

澳新银行分析师称，中国发改委文件称原则上不再核准新建传统燃油汽车企业投资项目，钢铁价格受此影响表现疲弱。

中国发改委和工业和信息化部日前联合下发文件称，严格控制新增传统燃油汽车产能，加快国有汽车企业改革步伐，推动僵尸汽车企业退出市场；并支持社会资本和具有较强技术能力的企业进入新能源汽车及关键零部件生产领域。(完) (编译 张若琪/侯雪苹；审校 艾茂林/郑茵)