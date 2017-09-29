中国期市：铁矿石期货创下2016年5月来最大月度跌幅，因需求担忧加重

路透北京9月29日 - 中国铁矿石期货录得了2016年5月以来最大月度跌幅。政府环保检查限制钢铁产量，导致市场对需求的担忧与日俱增，同时铁矿石库存充裕。

大连商品交易所交投最活跃的1月铁矿石期货收跌0.98%,报每吨454.5元人民币(68.45美元)。

这意味着该期货合约在9月下跌19%，尽管在第三季略微上涨。

“市场不仅担心供应增加，还忧心中国限制本地钢铁厂活动导致该国需求减少，”澳新银行分析师周五在一份报告中写道。

上海期交所主力螺纹钢期货扭转早前跌势，收涨1.48%至每吨3,695元人民币，本季度上涨约16%。

中国监管当局已关闭不符合环保规定的钢厂，这是政府在冬季及中共十九大召开前为防治大气污染而采取的部分举措。

据江苏省徐州市政府的一则声明称，在冬季取暖季期间，徐州的钢厂将限产30%。

中国环保部要求进行冬季限产的28个城市中，并不包括徐州。徐州还将焦化企业出焦时间延长至36小时以上，这样可减少造成的浮尘。

其他炼钢原材料方面，大连焦碳期货也从早上的跌势中反弹，收盘上涨1.22%至每吨1,945元人民币，周四收盘曾创下15个月以来最大跌幅。

该合约自9月13日以来已下跌20%，但第三季仍上涨13%。

交易员和分析师称，在中国十一黄金周假期前，市场活动减缓。

中钢期货驻北京分析师赵小波表示，“这期间不能进行交易...投资者比较谨慎，”以避免重大风险。

焦煤收跌0.92%至每吨1,133.5元人民币，但本季度仍上涨4.2%。(完) (编译 侯雪苹/汪红英；审校 张涛)