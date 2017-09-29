中国期市：铁矿石期货料创下2016年5月以来最大月度跌幅

路透北京9月29日 - 中国铁矿石期货或将录得2016年5月以来最大月度跌幅。政府环保检查限制钢铁产量，导致市场对需求的担忧与日俱增，同时铁矿石库存充裕。

0301 GMT，大连商品交易所交投最活跃的1月铁矿石期货跌1.6%至每吨451.5元人民币(67.63美元)，周四则跌3.5%。

该期货合约在9月料将录得19%的跌幅，第三季则累计涨1.1%。

上海期交所螺纹钢期货下跌0.9%至每吨3,610元人民币，但本季度仍有望上涨约13%，这将是今年第一季以来的最大季度涨幅。

“市场不仅担心供应增加，还忧心中国限制本地钢铁厂活动导致该国需求减少，”澳新银行分析师周五在一份报告中写道。

中国监管当局已关闭不符合环保规定的钢厂，这是政府在冬季及中共十九大召开前为抗击空气污染而采取的部分举措。

据江苏省徐州市政府的一则声明称，在冬季取暖季期间，徐州的钢厂将限产30%。

中国环保部要求进行冬季限产的28个城市中，并不包括徐州。徐州还将焦炭高炉炼焦时间延长至36个小时或更长，这样可减少造成的浮尘。

大连焦碳期货周四收盘创15个月最大跌幅后，今日续跌，盘中较上日收盘价跌0.96%至每吨1,903元人民币。

交易员和分析师称，在中国十一黄金周假期前，市场活动减缓。

中钢期货驻北京分析师赵小波表示，“这期间不能进行交易...投资者比较谨慎，”以避免重大风险。

焦煤跌1.3%至每吨1,129.5元人民币。该合约自9月12日迄今已跌23%。(完) (编译 侯雪苹/汪红英/李爽 审校 张涛/王丽鑫/艾茂林)