中国期市：铁矿石期货涨逾3%触及四个月高点，中国加强缩减钢铁产能

路透北京1月9日 - 中国铁矿石期货周二上涨超过3%，创下四个月来最高，投资人对北京当局加强执行缩减钢铁产能的行动做出回应。

工信部网站周一刊登“关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知”及修订后的钢铁、水泥和平板玻璃行业产能置换实施办法，明确京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域的钢铁行业产能置换比例不低于1.25：1，其他地区实施减量置换。

0230 GMT，中国大连商品交易所主力铁矿石期货上涨3.1%，报每吨558元人民币，稍早一度触及每吨562.5元人民币，为9月13日以来最高。

上海期货交易所主力螺纹钢期货自三日跌势中反弹，上涨1.3%至每吨3,819元人民币(587.45美元)。

海通期货分析师徐博指出，投资者对铁矿石抱持正面期待，他们预期在中国农历新年前炼钢厂有强劲的补充库存需求。

今年中国农历年假期从2月15日开始。

Orient Futures分析师在一份报告中指出，近来的产能管控政策已支撑投资者对过剩钢铁产能问题的信心，有助提升市场价格。

钢铁原材料价格周二随螺纹钢价格走高，亦受中国农历年假期工厂停工前，钢铁厂强劲的补充库存需求支撑。

大商所5月焦煤合约上涨1.4%至每吨1,381元人民币；焦碳期货涨近1%至每吨2,081元人民币。(完) (编译 张明钧/张若琪 审校 于春红)