中国期市：铁矿石期货触及近两个月低点，受钢价走软及环保举措打击

路透马尼拉9月20日 - 中国铁矿石期货周三跌至近两个月最低水准，受钢铁价格走软及政府的环保举措打击。

为了改善空气质量，一些地方政府已限制烧结厂的运行。烧结厂将铁矿粉等铁矿石细粒加工成块矿。中国进口的铁矿石大多为铁矿粉。

“但这并不影响高炉的运行，因此炼厂可以选择更多采用块矿或球团，”上海的一位铁矿石贸易商称。

大连铁矿石期货主力合约收盘跌2.9%，收在每吨492.50元人民币(75美元)，盘中曾触及每吨487.50元人民币日内低点，创7月25日以来最低。

期货下跌可能进一步拖累现货铁矿石价格。现货铁矿石周二跌破每吨70美元，为7月以来首次。

据Metal Bulletin数据，发往中国青岛港的铁矿石价格.IO62-CNO=MB周二跌4.1%，至7月28日以来最低位每吨68.85美元。8月底以来指标铁矿石现货价已累计跌14%。

CMC Markets分析师Ric Spooner在研究报告中称，“尽管铁矿石价格从高位回落早在预料之中，但铁矿石市场波动较大而且像现在这样开始出现下跌趋势，无可避免地令人担心价格将跌到多深，”

Spooner称，“在下月中共19大会议前，投资者可能持谨慎态度。“

钢铁价格下跌帮助压低铁矿石价格。

上海期货交易所主力螺纹钢合约收低0.8%报3,758元人民币，此前一度跌至8月16日以来最低位3,707元。

北京方面表示，冬季将暂停大型公共项目的建设，以改善首都空气质量；这是中国钢铁需求的一个潜在风险。(完) (编译 汪红英/于春红; 审校 孙茉莉/杜明霞)