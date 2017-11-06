中国期市：铁矿石期货触及近两周高点，因钢厂减产提振钢铁价格

路透马尼拉11月6日 - 中国铁矿石期货周一升至近两周最高水准，追随钢铁价格涨势，之前有报导称，中国最大钢铁生产省份已超出全年产能削减目标。

中国要求钢厂在冬季减少，这支撑了钢材价格，市场因此预计对炼钢材料的需求将会回升。

据新华社周五报导，今年以来，河北全省共压减炼钢产能2,555万吨，已超出年度目标。

据新华报导，为了进一步防控冬季污染，河北省还将在唐山、邯郸和石家庄等主要钢铁城市限产50%。

上海期交所主力螺纹钢期货最高涨至每吨3,750元人民币(566美元)，为10月26日以来高位。0212 GMT时，该合约上涨1.7%至3,742元。

钢材价格上扬帮助推升原材料铁矿石和炼焦煤价格。

大连商品交易所铁矿石期货最新涨3.6%至每吨457元人民币，稍早触及10月25日以来高点458元。炼焦煤期货触及两周高位1,164元。

虽然中国近期钢铁限产措施打压了现货铁矿石价格，但澳新银行大宗商品策略师Daniel Hynes称，“市场越来越看好2018年的需求。”

“鉴于潜在需求预期将维持强劲，一旦限产举措结束，被压制的需求应会涌入市场，”Hynes在报告中称。

根据Metal Bulletin，青岛港交货的铁矿石.IO62-CNO=MB周五报每吨59.88美元，较周四上涨0.2%。该指标现货价格10月31日触及58.52美元，为逾四个月来最低。(完) (编译 汪红英/王兴亚；审校 孙茉莉/屈桂娟)