中国期市：铁矿石期货跌近5%至三周低点，因需求疲弱且库存激增

* 大连铁矿石期货跌至三周低点

* 中国港口铁矿石库存达到1.5亿吨以上创纪录高位

* 螺纹钢跌1.4%，焦煤跌2%

路透马尼拉/上海1月23日 - 中国铁矿石期货周二下跌近5%至三周低点，中国需求减缓，且使得中国港口的库存增至1.5亿吨以上，创纪录高位，这给铁矿石价格带来压力。

这是铁矿石八个月来最大单日跌幅，因中国继续限制钢铁产量，以治理雾霾，且冬季需求减少。

大连商品交易所5月铁矿石合约一度跌4.8%至每吨517元人民币(81美元)，创12月29日以来最低。该合约早盘收跌4.3%报519.50元人民币。

“铁矿石需求确实疲弱，因钢厂限产，”一位中国北方钢厂的高层称。

中国进入冬季后，建筑业活动放缓，该行业是钢材的最大消费者。中国还从去年11月到今年3月限制28个城市的钢铁生产，以治理大气污染。

中国港口进口的铁矿石数量在1月19日达到1.5443亿吨，在过去12月中大增近30%，并创下2004年以来最高值，当时钢之家网站刚开始追踪这一数据。这也凸显出消费的低迷状况。

“铁矿石供应继续增加，港口库存测试纪录高位。随着供应过剩局面的继续，铁矿石价格持续上涨缺乏基础，”中钢协在其网站上发表的一份报告中称。

Metal Bulletin的数据显示，发往青岛港的铁矿石.IO62-CNO=MB价格周一下滑0.2%至每吨76.61美元。

上海期交所主力螺纹钢合约下跌1.4%至每吨3,886元人民币。焦煤期货下挫2.1%报每吨1,262.50元。焦炭期货挫跌1.8%至每吨1,974元。(完) (编译 李爽/徐文焰；审校 张荻/戴素萍)