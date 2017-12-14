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中国期市：需求放缓带动钢铁价格进一步下跌，拖累炼钢原材料价格
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#亚洲
December 14, 2017 / 4:35 AM / a day ago

中国期市：需求放缓带动钢铁价格进一步下跌，拖累炼钢原材料价格

1 分钟阅读

路透马尼拉12月14日 - 中国螺纹钢期货周四连续第二日下跌，因全球最大钢铁消费国中国的需求在冬季随着建筑活动放缓而减弱，不过处于数年低位的库存抑制价格跌势。

虽然新公布的数据显示，中国11月粗钢产量降至九个月低点，受政府抗击雾霾的限产行动影响。

考虑到天气寒冷，“中国北方的建筑活动可能会进一步放缓，因此对建筑钢铁的需求下降，”CRU consultancy驻北京的Richard Lu说。

他认为，一些房地产开发商可能也会放慢购买，因为年关临近还贷压力增大。

上海期货交易所交投最活跃的5月螺纹钢期货截至中午跌0.9%报每吨3,812元(577美元)，之前一度触及一周低点3,802元。

该合约11月涨幅将近10%，上周触及三个月高点，因中国削减产量令库存降至多年来低点。

根据咨询公司钢之家的数据，中国交易商手中的螺纹钢库存在12月8日为285万吨，为至少2011年12月以来最低。SH-TOT-RBARINV

钢价疲软也拉低了作为原材料的铁矿石和焦煤价格。

大连商品交易所交投最活跃的5月铁矿石期货下滑0.7%至每吨497.50元，焦煤期货跌2.8%至1,249元。焦炭跌3.5%至2,012元。

根据《金属导报》的数据，青岛港5月交货的铁矿石.IO62-CNO=MB周三下滑1%至每吨70.54美元，12月4日曾触及三个月高点72.68美元。

“我们认为，中国铁矿石市场国内和进口货源依然饱和，因此价格应该会继续承压，”Argonaut Securities分析师刘晓慧在报告中说。(完) (编译 汪红英/郑茵 审校 高琦/白云)

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