中国期市：黑色系商品期货重挫，焦碳跌幅居前挫逾5%

* 焦碳盘初重挫5.4%

* 焦煤及铁矿石亦大跌

* 螺纹钢期货下滑，受需求趋弱及库存上升迹象打击

路透北京9月28日 - 在第四季偏空信号打击下，中国制钢原料期货价格周四盘初重挫，焦碳跌幅居前。冬季期间的钢铁生产限制措施，料将打击需求。

大连商品交易所1月焦碳期货主力合约一度重挫5.4%，至每吨1,189元人民币(178.83美元)，之后回升，北京时间上午10:52(0252GMT)时回到1,900元人民币，但跌幅仍有4.83%。

焦煤情况不遑多让。大商所主力焦煤合约挫跌逾4%，之后拉回到每吨1,130.50元人民币，较上日下挫3.21%。

“焦煤库存过高，”一位交易员称，并补充说库存水平目前达20天，超过常见的10天水平甚至冬季的15天正常水平。由于无权对媒体谈论此事，该交易员要求匿名。

大连商品交易所1月铁矿石期货一度下跌3.7%至每吨451元人民币，后来回到至每吨452元，但仍跌3.3%。

“铁矿石基本面情况不好，”中钢期货有限公司的赵小波称。“第四季进口将增长，而且钢厂受到的环保限制正在削减铁矿石需求。”

北京时间上午09:44(0144 GMT)，上海期交所交投最活跃的螺纹钢期货挫跌1.95%至每吨3,573元人民币(537.41美元)，虽然随后回升至3,589元，但仍跌1.51%。

东证期货分析师在报告中称，由于政府政策及季节性因素，10月钢铁需求可能下降。(完) (编译 蔡美珍/侯雪苹；审校 张涛)