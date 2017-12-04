中国期货：中金所称将加快推进股指期权上市，完善国债期货产品结构

路透北京12月4日 - 中国金融期货交易所总经理戎志平上周末表示，要加快推进股指期权的上市工作，进一步完善国债期货的产品结构，同时加速推动银行、保险、境外机构投资者等参与国债期货，并推出适合机构的交易方式、交易机制。

戎志平在第十三届中国（深圳）国际期货大会上发言指出，股指期货这两年运行非常平稳，股指期货市场的机构投资者持仓水平也进一步提高。下一步，既然几家兄弟所也都有了期权，中金所也应该加快推进股指期权的上市工作。

他认为，近两年中国债市变化非常大，外资进入债市的开放度进一步提高、市场效率大幅度提升，市场需求也比较强烈，中金所将服务好这方面的需求，现在准备比较充分的是两年期国债期货，市场需求也比较强烈。

“作为中金所来说，业务发展应该守住两个原则：一是服务资本市场，即服务资本市场风险管理的需要；二是坚持稳中求进。”他说。

他并表示，中金所目前的期货品种跟国际、国内投资者的需求差距非常大，进一步丰富金融衍生品的品种是非常重要的工作。资管新规推出后，银行的各类理财产品对风险管理的需求、对市场透明度的需求是巨大的，特别是预期收益型向净值型转化的产品。

戎志平还指出，当前，金融期货市场风险整体是可控的。关于一线监管，中金所加大了对会员单位和机构投资者监管，除了以会员单位为中心进行监管外，还加大了对部分大的机构投资者的监管，尤其是对机构投资者跨市场交易的监管，如证券公司，在现货市场和期货市场上同时交易，对他们的监管始终是重点。

另一方面，中金所进一步加大对金融监管科技方面的投入，建立了一体化、安全、高效、便捷的监查业务综合平台；充分利用和发展数据挖掘、人工智能等监管科技手段，强化异常交易识别、交易行为分析、实控账户分析等功能，优化监控指标体系，提高风险监测识别能力。下一步要把这些工作巩固、发展。（完）