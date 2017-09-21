中国期货：国庆前后调整铁矿石等品种涨跌停板幅度和最低交易保证金--大商所

路透北京9月21日 - 中国大连商品交易所周四发布通知称，将在2017年中秋节、国庆节休市前后对各品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准做出调整，9月28日（下周四）起调高大豆、玉米、鸡蛋、铁矿石等品种的涨跌停板幅度和最低交易保证金标准，10月9日起恢复至原水平。

刊登在大商所网站的通知称，自2017年9月28日结算时起，将黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、玉米淀粉、聚乙烯、聚氯乙烯和聚丙烯品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整至7%和9%；将鸡蛋品种（除1710合约）涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别提高至7%和9%。

同时，将铁矿石品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整至9%和11%；焦炭、焦煤、胶合板和纤维板品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准维持不变。

2017年10月9日（星期一）恢复交易后，自各品种持仓量最大的两个合约未同时出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起，黄大豆1号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、玉米淀粉、聚乙烯、聚氯乙烯和聚丙烯品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别恢复至5%和7%；黄大豆2号品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别恢复至4%和5%。

此外，鸡蛋品种（除1710合约）涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别恢复至5%和8%；铁矿石品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别恢复至8%和10%。

通知还称，对同时满足《大连商品交易所风险管理办法》有关调整交易保证金标准和涨跌停板幅度的合约，其最低交易保证金标准和涨跌停板幅度按照规定数值中较大值执行。（完）

欲览详情，请点选大商所网站：here (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)