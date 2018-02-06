中国期货：大商所生猪期货立项申请获批，未来有望缓解“猪周期”困扰

路透北京2月6日 - 中国大连商品交易所周二提供的新闻稿称，证监会已正式批复大商所的生猪期货立项申请。这将帮助完善中国生猪价格形成机制，并有望缓解“猪周期”困扰，为中国生猪养殖企业提供有效的风险管理工具。 新闻稿显示，中国是世界上生猪出栏量最大的国家，市场规模超万亿元，约占世界生猪总出栏量的57.46%。生猪上下游产业链涉及饲料、养殖、兽药、屠宰、食品等领域，直接关联企业数万家、就业人员过亿人。长期以来，中国生猪产业深受“猪周期”困扰，价格波动较大且频繁。 数据显示，2003年以来中国生猪价格已经形成四个较明显的周期，价格从波谷到波峰上涨幅度分别达65%、183%、113%和83%。据测算，生猪价格每波动1元人民币/公斤，养殖行业收益将变动800亿元，可见生猪养殖行业是个高风险行业。 近几年，各大生猪养殖企业普遍制订计划加速扩大产能，但苦于没有避险工具，一旦生猪价格进入下跌周期，养殖企业将面临巨大的经营压力，不利于行业的健康发展，产业各主体对生猪期货等风险管理工具的需求十分强烈。 市场人士表示，生猪期货上市后，将在完善中国生猪价格形成机制、辅助产业稳定经营利润等方面发挥重要作用。 首先，生猪期货参与群体多元、开放，包含了生猪养殖、屠宰企业和贸易商，信息交流更充分，能够为产业提供公允的远期价格；其次，生猪期货将为生猪产业提供有效的风险管理工具。最后，生猪期货是继鸡蛋期货之后的又一个重要的畜牧品种，其上市将进一步完善中国期货市场的品种体系。

生猪期货将与上游豆粕、玉米等品种形成饲料养殖产业链条，相关市场主体可以通过玉米、豆粕及生猪期货交易，锁定养殖利润。同时，这三个品种间的套利交易，有助于进一步提升国内饲料养殖期货市场价格的合理性和有效性。 中国生猪养殖规模化和标准化程度较高，具备开展期货交易的现货基础。2016年年出栏500头以上的规模猪场总出栏量占比从2006年的27%提高至45%，全国年出栏5万头以上的养猪场合计出栏量由2006年297万头增至2016年的约5,500万头，约占全国总量的8%，年出栏量5万头以上的企业有200多家。同时，生猪现货交易活跃，贸易模式比较成熟。（玩） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)