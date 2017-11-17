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中国汇市：人民币兑美元小幅波动中略升，美指弱势继续提供支撑
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2017年11月17日 / 凌晨4点30分 / 1 天前

中国汇市：人民币兑美元小幅波动中略升，美指弱势继续提供支撑

1 分钟阅读

* 人民币早盘小升，中间价则小跌

* 美指调整遭遇实需购汇，人民币波幅较小

* 市场缺乏关键事件，人民币料难摆脱区间

* 人民币汇率指数跌至一个月低点

路透上海11月17日 - 人民币兑美元即期周五早盘小升，中间价则小跌，但整体波动幅度都较小。交易员指出，早盘美元指数快速下探并靠近本周低点，但人民币反应明显迟钝，月中实需购汇明显压制人民币多头表现；由于短期缺乏关键事件，人民币料难摆脱区间波动走势。

他们并表示，人民币兑美元相对平稳，而美指弱势也不断拉低人民币汇率指数，周五人民币汇率指数八连跌至一个月低点；随着月中集中购汇需求逐渐释放，结售汇趋于平衡，届时汇率波动有望扩大一些。

面对近期横向波动走势，“大概是年底行情，（人民币汇率表现）和植物人差不多，”一中资行调侃称。

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.15%至94.7；SDR篮子指数微升至95.28，BIS篮子指数微跌至95.54。

北京时间11:54，人民币兑美元即期报6.6268元，上日收报6.6327元，夜盘终报6.6283元。今日人民币兑美元中间价报6.6277元，上日为6.6286元。人民币兑美元即期成交额为108.06亿美元，上日半日为119.33亿美元。

全球汇市方面，美元周五下滑，此前华尔街日报报导称，俄罗斯是否干涉2016年美国总统大选的相关调查人员已传唤总统特朗普的竞选团队，要求其交出相关文件。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7725元, 上日尾盘为6.7757元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6281元, 与在岸即期价差为13点，上一交易日尾盘报6.6329元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6254，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8307、5.8935和8.7722。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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