中国汇市：人民币兑美元早盘升幅明显收窄，实需购汇限制反弹空间

* 人民币早盘高开低走升幅明显收窄

* 人民币中间价创九个月新高

* 美指偏弱但实需购汇仍较强

* 短期人民币反弹空间受限

* 中期仍看好人民币表现

路透上海7月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘高开低走升幅明显收窄，中间价则创九个月新高。交易员称，近日美元指数仍偏弱，但实需购汇确实不少，明显限制人民币反弹空间；另外部分机构也猜测美元短期续跌空间有限，尝试投机购汇，不过中期看人民币料仍有升值空间。

他们并表示，近期虽然市场购汇较多，但未见明显大行维稳迹象，人民币汇率弹性明显上升，这或是监管层希望看到的。本周境内长端美元掉期探底反弹，大行卖压明显，不排除大行通过压掉期放即期的组合来提升即期弹性的可能。

“（美元）买得挺多的，看不太出来有干预，从这个角度看，央妈要么对外围有信心，要么对flow（客盘）有信心，”一中资行交易员称，“美元对人民币中期应该还是区间不断下移的过程，需要把握的是下移的速度，以及波动的宽度。”

北京时间11:57，人民币兑美元即期报6.7663元，开盘报6.7575元；上日收报6.7688元，夜盘终报6.758元。今日人民币兑美元中间价报6.7415元，上日为6.7464元。人民币兑美元即期成交额为100.83亿美元，上日半日为99.81亿美元。

全球汇市方面，美元兑欧元周五徘徊在近两年低位附近，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者将在秋季讨论调整购债计划。美元本周周线恐将收低。

U.S. Bank Private Client Group投资长Bill Northey表示，他的言论被认为“偏强硬”，尽管欧洲央行没有摆明何时开始资产负债表的正常化，事实上他为必要时的额外宽松政策敞开了大门。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.8985元, 上日尾盘为6.8913元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7631元, 与在岸即期价差倒挂32点，上一交易日尾盘报6.756元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7652，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8647、6.0442和8.77。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)