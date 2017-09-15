中国汇市：人民币兑美元早盘升幅明显收窄，实需购汇限制反弹空间

* 人民币早盘升幅明显收窄，中间价结束三连跌

* 多空博弈6.55元关口

* 月中实需购汇限制人民币反弹空间

* 中期仍看好，不应过高估计人民币调整空间

路透上海9月15日 - 人民币兑美元即期周五早盘升幅明显收窄，中间价结束三连跌。交易员表示，隔夜美元指数虽见调整，但月中油盘等实需购汇需求不断，加上美指可能短期见底，也提升部分自营机构做多美元信心，短期人民币料大概率维持在6.55元附近宽幅震荡。

他们并指出，上周监管层对远期售汇松绑也逐步影响到客盘心理，导致短期市场整体略偏购汇；当然5月底开始的人民币快速升值带来的结汇需求料未完全出清，中期仍值得看好，因此对人民币调整空间不应有过高估计。

“短期(美元兑人民币)该有点反弹空间的，美指调整对今天人民币提振作用不大，和之前还是不太一样，”一中资行交易员称，“估计10月之前人民币不大会又来一波强势，除非美元又大跌。”

另一中资行交易员指出，如果人民币持续强势，监管层料会继续放松购汇端限制，甚至可能出台抑制结汇举措。

中国央行周一确认，调整了外汇风险准备金政策和对境外金融机构境内存放执行正常准备金率的政策，将外汇风险准备金征收比例降为零，并取消对境外金融机构境内存放准备金的穿透式管理。这证实了路透此前援引消息人士的报导。

北京时间11:45，人民币兑美元即期报6.5501元，目前日内高点为6.5440元，上日收报6.5543元，夜盘终报6.554元。今日人民币兑美元中间价报6.5423元，上日为6.5465元。人民币兑美元即期成交额为92.68亿美元，上日半日为83.39亿美元。

全球汇市方面，日圆兑美元周五持稳，此前朝鲜发射了一枚导弹，飞越日本上空后落入太平洋，令人重新担心地缘政治风险，这稍早带动日圆兑美元上涨。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.677元, 上日尾盘为6.677元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5498元, 与在岸即期价差倒挂3点，上一交易日尾盘报6.5435元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5509，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8067、5.949和8.773。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)