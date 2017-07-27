中国汇市：人民币兑美元早盘大升至逾九个月新高，寻机结汇应是主要思路

* 人民币早盘随中间价大升，并双双创逾九个月新高

* 美指疲弱料延续，市场结汇意愿上升

* 人民币至6.7250元附近有获利盘离场

* 寻机结汇仍是主要思路，中期仍看好人民币

路透上海7月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价大幅上行，并双双创出逾九个月新高。交易员称，美元指数再度下行明显提振市场结汇意愿，但人民币上涨至6.7250元上方时短线获利盘有离场迹象；目前美指仍缺乏利好因素，因此寻机结汇应仍是主要思路。

他们并表示，美联储本次议息会后，9月加息可能性依旧非常小，只是缩表仍存一定可能性，而欧洲央行等货币政策正在或者即将转向，这些料会持续打压美元多头人气；到9月议息前，除非美国总统特朗普经济刺激计划有明显进展，否则美指走弱大方向料难改。

“美指太弱了，美元/人民币基本是贴着走，就是幅度小一点，弹性没人家高嘛，”一外资行交易员称，“现在看美指没什么支撑的理由，美元/人民币就算破6.7，也不应该觉得很奇怪”。

北京时间12:05，人民币兑美元即期报6.725元，最高触及6.7235元，创逾九个月新高，上日收报6.7545元，夜盘终报6.7555元。今日人民币兑美元中间价报6.7307元，上日为6.7529元。人民币兑美元即期成交额为98.11亿美元，上日半日为119.81亿美元。

全球汇市方面，美元指数周四在13个月低点附近喘息。市场认为，美联储(FED)的最新政策声明略微偏向鸽。而自欧洲央行总裁德拉吉6月暗示该央行可能调整购债计划以来，投资者涌向欧元。

隔夜美联储表示将在“相对短期内”开始缩减资产负债表，许多人认为这暗示要在9月发出相关声明。但美联储亦比以前更加明确地指出通胀疲弱。联邦基金利率期货显示，12月前加息一次机率已经不足四成，美联储开会前则略超过五成。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.8495元, 上日尾盘为6.8743元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7265元, 与在岸即期价差为15点，上一交易日尾盘报6.7435元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7326，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.9075、6.072和8.8491。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)