中国汇市：人民币兑美元早盘大涨逾250点至三周新高，疲软美指提振人气

* 人民币早盘大涨逾250点至三周新高

* 中间价劲升近270点至五周新高

* 隔夜美指较弱加上银行间流动性偏紧，共同提振人民币多头

* 预计短期人民币还不会选择方向，可逢低购汇

路透上海11月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价大涨至三周新高，中间价则劲升近270点至五周高点。交易员指出，市场对美联储后续加息的质疑打压美指至一个月低点，提振了人民币多头人气，但预计短期美指继续深跌概率不大，人民币还不会有明显的方向选择。

他们并指出，近期银行间市场流动性持续偏紧，市场紧张情绪也影响到掉期市场，另外离岸人民币流动性昨日短暂异动也推升离岸CNH价格，在岸人民币在离岸转强感染下亦稳步上行，但流动性汇率的影响估计会逐渐减弱。

“技术面看美指走势比较弱，但我觉得短期继续下跌空间有限，”一中资行交易员称，“可以出手购汇了。”

北京时间11:57，人民币兑美元即期报6.5934元，盘中一度升至6.5903元的三周新高，上日收报6.6159元，夜盘终报6.6142元。今日人民币兑美元中间价报6.6021元，创五周新高，上日为6.629元。人民币兑美元即期成交额为107.64亿美元，上日半日为109.29亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周四触及两个月低位，此前美联储(FED)公布的最新会议记录显示，部分决策者对通胀持续低迷感到担心，打压美元走跌。周四市场交投可能要比往常清淡，日本金融市场因公共假期休市，美国市场因感恩节假期休市。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7435元, 上日尾盘为6.7458元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5915元, 与在岸即期价差倒挂19点，上一交易日尾盘报6.5986元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5936，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.795、5.9254和8.7852。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)